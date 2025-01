Pic dans les transports en Chine avant le Nouvel an lunaire

Décorations du Nouvel an lunaire dans un marché de Pékin, le 24 janvier 2025 ( AFP / Pedro PARDO )

Gares et aéroports en Chine connaissent samedi le principal pic de voyageurs avant le Nouvel an lunaire, des millions de personnes rentrant passer les fêtes en famille pour une migration annuelle qui s'annonce record.

La nouvelle année chinoise, celle du Serpent, débutera mercredi. Les Chinois bénéficient de huit jours fériés consécutifs, l'occasion de manger de grands repas, d'assister à des spectacles traditionnels ou de faire éclater pétards et feux d'artifices.

A la gare de Pékin-Ouest, des milliers de voyageurs en parkas, dont beaucoup portaient des masques chirurgicaux pour éviter les contaminations dans des trains pleins, tiraient samedi leurs valises dans les couloirs avant d'embarquer dans les wagons, a constaté l'AFP.

Durant la traditionnelle période de 40 jours qui s'étend avant, pendant et après les fêtes, quelque 9 milliards de trajets interprovinces, tous transports confondus, devraient être effectués, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Le nombre de voyages en train et avion devraient quant à eux "atteindre des niveaux record" durant la migration de cette année, a-t-elle précisé.

Le ministère des Transports a indiqué s'attendre durant cette période à 510 millions de trajets en train et 90 millions en avion.

Selon la compagnie ferroviaire nationale, qui a ajouté des milliers de trains pour faire face à la demande, ce samedi constitue "le principal pic" dans les gares avant les fêtes.

Elle dit avoir utilisé les mégadonnées ("big data") issues des ventes et des listes d'attente de billets afin de prévoir et de réguler l'offre.

Il est courant pour les Chinois d'aller étudier et travailler dans une province différente de la leur, en raison d'opportunités plus intéressantes, d'où l'importante migration de population autour du Nouvel an.

Beaucoup d'usines ont déjà fermé temporairement pour les fêtes, les ouvriers retournant chez eux traditionnellement plus tôt que le reste de la population.

Si les trajets en train relevaient encore il y a une dizaine d'années de l'épopée, parfois sur plusieurs jours, le développement rapide des trains à grande vitesse, efficaces et confortables, simplifie désormais grandement les déplacements.