Photos. Antoine Herscher : « L'homme n'est pas présent, mais on le devine partout »

Les éditions Actes Sud publient « Dernier acte », un ouvrage qui réunit 67 clichés sur le même thème : des lieux abandonnés où la nature reprend ses droits.

« Ce sont les empreintes et les témoignages qui se dégagent de ces lieux oubliés qui me fascinent, devenant des scènes hors du temps », confie le photographe Antoine Herscher. Pour son ouvrage intitulé Dernier acte et paru aux éditions Actes Sud, cet arpenteur du réel, qui n'hésite pas à prendre des chemins de traverse et à camper son appareil en pleine nature, a choisi des lieux abandonnés. Mais pas n'importe lesquels puisqu'ils révèlent une présence humaine, si lointaine et oubliée soit-elle. Dans l'objectif du photographe émergent alors des scènes et des décors oniriques, parfois inquiétants, toujours poétiques, où chacun peut s'inventer et se raconter des histoires. Voici un extrait en images commentées par lui-même.

« Petit théâtre de verdure le long de la Vienne. Les lieux sont comme nous, ils sont amenés à disparaître, c'est dans l'ordre des choses et je n'y vois rien de catastrophique. Cette transition leur donne souvent un charme et une atmosphère envoûtante qui m'attirent. »

« C'est toujours un bonheur quand je découvre par hasard des endroits comme celui-ci. J'ai toujours l'impression qu'on a laissé le lieu en l'état pour moi, juste le temps que je fasse la photo. »

« Si ce tapis ordonné de feuilles mortes n'était pas entré grâce au vent par un carreau cassé, la photo serait pour moi sans intérêt, vide comme la pièce. L'intrus, la nature qui reprend doucement possession des lieux. »

« Je m'attendais à tout sauf à ça en me rendant sur le bord de mer en Camargue après une tempête : une vague de caravanes échouées sur la plage... tellement graphique. »

