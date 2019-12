Photographie : Soweto sans l'?il de Justice Mukheli

Une jeune fille emmêlée dans un foulard blanc ferme les yeux, visage orienté vers le ciel, sur fond de paysage désertique. Intitulé Thabelo, ce portrait de Justice Mukheli est plein de douceur et de nostalgie. Des émotions que l'artiste a eu du mal à imposer dans sa vie quotidienne. Au cours d'une conférence à la foire As Known as Africa (AKAA) qui s'est déroulée en octobre dernier, il parle d'un travail de longue haleine pour se défaire des pré-déterminations imposées par sa communauté : « Un homme ne pleure pas, les émotions ne me sont pas autorisées. C'est le discours de mes parents qui se sont battus contre l'apartheid. En leur temps, il fallait être dur. » Mais l'artiste à ses propres combats à mener, adaptés à son époque, selon ses mots. Cela passe par le fait de redonner aux émotions leur juste place. Il choisit de le faire en photographie.Lire aussi 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud fait le bilanDe la photographie de mode à la réalité de SowetoSes premiers clics derrière l'objectif datent de 2011. Une période qu'il décrit par la volonté de plus en plus présente chez les jeunes de se mettre au blog. Lui compris ! Son idée ? Montrer « comment c'est, en vrai » l'Afrique du Sud. D'abord d'un point de vue esthétique, pour celui qui est directeur artistique dans le milieu de la publicité depuis 2009. Son sujet, c'est la mode. En ce jour de novembre à Paris, il a de longues tresses tenues en un chignon...