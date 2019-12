Photo : pour leurs 25 ans, les Rencontres de Bamako voient grand

Co-organisée par le Mali et la France, la biennale africaine de photographie a invité 85 artistes et collectifs dans onze lieux de la capitale.

N'ayons pas peur des mots : la douzième édition des Rencontres photographiques de Bamako, qui se tient jusqu'au 31 janvier dans la capitale du Mali, est aussi héroïque qu'ambitieuse. Héroïque, car malgré une économie exsangue et l'enlisement militaire au Sahel, les Maliens ont repris les rênes d'une biennale habituellement coproduite avec la France. Non que l'Hexagone s'en soit désengagé financièrement - le budget de 500 000 euros reste réparti à parité entre les deux pays -, mais, pour la première fois, le Mali a choisi son commissaire et son directeur artistique. Le premier poste revient à Igo Diarra, directeur de la galerie bamakoise La Médina, et le second au Camerounais Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, fondateur du centre d'art Savvy à Berlin.

Et puis, les photos, habituellement imprimées en France, ont été presque intégralement tirées au Mali, au prix d'un effort humain, logistique et financier colossal, en particulier de la part du Centre de la formation en photographie. « On avait plusieurs fois proposé, par le passé, de contribuer aux Rencontres, mais généralement c'étaient les off qui venaient nous voir », rappelle son directeur, Youssouf Sogodogo, fier d'avoir relevé le défi de tirer 1 300 photos malgré une « situation économique dans le rouge ». La biennale a enfin fait appel au designer et architecte malien Cheick Diallo, qui, grâce à d'astucieux jeux de tipis, a conçu une scénographie fluide épousant le libellé de cette édition, « Courants de conscience ».

