Photo : la Biennale de Bamako persiste et signe

Le contexte de la Biennale de cette année n'a pas été des plus simples. Intervenue juste près l'accident au combat de deux hélicoptères mobilisés contre les terroristes djihadistes, la Biennale a reçu l'onction des plus hautes autorités maliennes, en l'occurrence le président Ibrahima Boubacar Keïta qui a inauguré l'édition de cette année et la ministre de la Culture du Mali, N'Diaye Ramatoulaye Diallo. Cela l'a mise sur des rails qu'il convient d'apprécier autant dans les galeries, les divers sites d'exposition que les cours des maisons bamakoises.Une passerelle entre l'Afrique et ses diasporasPlacée sous le signe de « Courants de conscience » d'après l'enregistrement éponyme de 1977 par Abdullah Ibrahim et Max Roach, cette édition de 2019 a mis en exergue les multiples interprétations sur la manière dont ces courants peuvent être utilisés comme outils photographiques. Des outils qui créent un pont entre le continent africain et ses différentes diasporas, en plus de transmettre des cultures et des savoirs."En effet, l'Afrique a cessé d'être un concept limité à son espace territorial. Elle évoque aussi les peuples qui en sont partis et qui sont répartis dans le monde entier, en Asie, en Océanie, en Europe, aux Amériques et dans de nombreuses îles sur divers océans. La présence de Léonard Pongo, jeune photographe belgo-congolais démontre l'intérêt que lui portent ces diasporas. L'artiste a choisi d'exposer un projet lié à la...