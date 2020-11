Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philipsen s'impose au sprint, Roglic toujours en rouge Reuters • 05/11/2020 à 17:31









Philipsen s'impose au sprint, Roglic toujours en rouge par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait l'étape la plus longue de la Vuelta 2020 (230 km) et malgré les tentatives des baroudeurs c'est au sprint qu'elle s'est conclue. Le Belge Jasper Philipsen s'est imposé au sprint alors que les principaux sprinteurs du peloton, notamment Sam Bennett, avaient été distancés par la difficulté de cette étape. Le podium est complété par Pascal Ackermann et Jannik Steimle. Guillaume Martin a de son côté augmenté son avance au classement du meilleur grimpeur en prenant la tête dans quatre cols de troisième catégorie. Au classement général pas de changement, Primoz Roglic garde la tête devant Richard Carapaz et Hugh Carty.

