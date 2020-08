Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philipsen en costaud à Chamberet Reuters • 20/08/2020 à 18:46









Philipsen en costaud à Chamberet par Adonis Vesin (iDalgo) Jasper Philipsen (UAE-Emirates) a empoché ce jeudi après-midi la troisième étape du Tour du Limousin. Le rouleur-sprinteur de 22 ans a réglé à la pédale un peloton quasiment au complet. Jake Stewart (Groupama-FDJ) et Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic) viennent échouer dans la roue du Belge. À trente kilomètres de l'arrivée, l'équipe AG2R-La Mondiale avait pourtant pris les rennes du groupe maillot jaune. Une tactique qui ne s'est pas avérée payante : les hommes les plus rapides n'ont pas été décrochés. Au général, l'Italien Luka Wackermann (Vini Zabù-KTM) reprend la première position, sept secondes devant le premier Français, Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.