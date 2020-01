Philippot : « La CFDT et Laurent Berger ont eu une attitude très fourbe »

On l'avait vu enfiler un gilet jaune l'an dernier, le voilà qui défile le poing levé. Florian Philippot ne s'en cache pas : il partage le combat de la CGT contre la réforme des retraites. L'ex-vice-président du Front national (devenu Rassemblement national) est reparti en campagne après son faible score aux européennes. De nouveau candidat aux municipales à Forbach, en Moselle, le leader des Patriotes tente de remporter un premier mandat exécutif. Même si les élections sont locales, Florian Philippot continue à entonner le refrain du Frexit, s'en prend à la dureté et à l'arrogance d'Emmanuel Macron, et donc à la réforme des retraites, jugée aussi inutile qu'injuste. Sans oublier quelques piques contre son ancienne famille politique qui, selon lui, a « rétréci » sa base électorale.Le Point : Lors de la loi travail en octobre 2017, Jean-Luc Mélenchon avait estimé qu'Emmanuel Macron avait « gagné le point ». N'en a-t-il pas gagné un deuxième avec la réforme des retraites ?Florian Philippot : Totalement. Jusqu'ici, il fait passer la réforme qu'il souhaitait sans aucune concession. Il y a un acteur qui aura joué dans ce débat un rôle délétère, c'est la CFDT. Je les accuse d'avoir démoralisé la mobilisation. La CFDT et Laurent Berger ont eu une attitude très fourbe : l'âge pivot n'était pas le centre de la réforme. Et ils n'ont même pas obtenu son retrait contrairement à ce qu'ils ont osé dire.La CFDT a une tradition...