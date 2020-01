Philippines : risque «imminent» d'éruption du volcan Taal, des milliers d'évacués

Un énorme nuage de cendres s'élevait dimanche au-dessus du volcan philippin Taal, proche de Manille, entraînant des milliers d'évacuations et l'annulation des vols sur l'aéroport de la capitale par crainte d'une éruption imminente. « Une dangereuse éruption est possible dans les heures ou les jours qui viennent », a averti l'agence sismologique nationale.C'est l'un des volcans les plus actifs des Philippines... et il est situé à seulement 65 km au sud la capitale Manille. Les sismologues philippins ont enregistré des mouvements de lave. Suite à cette éruption dite « phréatique», une éruption explosive conséquente pourrait intervenir « d'ici quelques jours ou semaines » si cette activité continue, a déclaré Renato Solidum, chef de l'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines. La région est passée en alerte 4 pour «risque d'éruption dangereuse imminente ».Colonne de fumée de 15 km de hautPlus de 2 000 habitants vivant sur l'île où se trouve le Taal, au milieu d'un lac, ont été évacués par mesure de sécurité, ont indiqué les autorités locales. Les habitants d'une île voisine pourraient également être évacués si la situation empire.La colonne de cendres émanant du volcan a atteint dimanche plus de 15 kilomètres de haut. Après une suspension de quelques heures, le gouvernement a ordonné une annulation « jusqu'à nouvel ordre » des vols au départ et à destination de l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille. Vols annulés, écoles ferméesLe ministre des Transports Arthur Tugade a ordonné aux responsables des transports aériens de « faire tout le nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique », selon un communiqué commun des autorités chargées des transports. Les autorités de l'aviation civile ont indiqué qu'elles procéderaient à une réévaluation de la situation lundi matin.Les habitants d'une île voisine pourraient également être évacués si la situation empire, a ...