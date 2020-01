Philippines : risque «imminent» d'éruption du volcan Taal, des milliers d'évacuations

C'est l'un des volcans les plus actifs des Philippines... et il est situé à seulement 65 km au sud la capitale Manille. Le Taal a craché dimanche un énorme nuage de cendres, et des milliers de résidents ont été évacués par précaution, ont annoncé les autorités. Les sismologues philippins ont enregistré des mouvements de lave. Suite à cette éruption dite « phréatique», une éruption explosive conséquente pourrait intervenir « d'ici quelques jours ou semaines » si cette activité continue, a déclaré Renato Solidum, chef de l'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines. La région est passée en alerte 4 pour «risque d'éruption dangereuse imminente ». La dernière éruption du Taal date de 1977. everyone within the vicinity of taal volcano, please stay safe! please wear masks and other protection to prevent lung, eye and skin irritation pic.twitter.com/ZaVyaoleeV-- beya #28YearsMyKyungsoo (@sooperiorchstra) January 12, 2020 Une colonne de cendres haute d'un kilomètre était visible et des grondements audibles dans les environs de ce volcan apprécié des touristes. Plus de 2.000 habitants vivant sur l'île où se trouve le Taal, au milieu d'un lac, ont été évacués par mesure de sécurité, ont indiqué les autorités locales. Les habitants d'une île voisine pourraient également être évacués si la situation empire.Sur Twitter, des dizaines d'internautes ont diffusé des images spectaculaires du panache de cendres, traversé par des éclairs.A l'aéroport de Manille, les vols ont été temporairement suspendus, et de nombreux établissements scolaires dans le sud du pays ont été fermés. Bullit MARQUEZ /AFP La ceinture de feuL'archipel des Philippines est situé sur la « ceinture de feu » du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision, provoquant séismes et activité volcanique réguliers. En janvier 2018, des dizaines de milliers de personnes avaient dû être évacuées en raison ...