Philippines : les photographes, témoins de la guerre meurtrière contre la drogue

Le photojournaliste philippin Noel Celis en train d'indiquer, le 19 novembre 2026, l'endroit où il a photographié une victime de la guerre contre la drogue à Manille ( AFP / Jam STA ROSA )

Aujourd'hui encore, le cœur du photographe Noel Celis bat à tout rompre quand, à un feu rouge aux Philippines, un motard se faufile jusqu'à sa voiture. Il repense alors à ses nombreuses nuits passées à documenter la campagne meurtrière de l'ex-président Rodrigo Duterte contre la drogue.

Des binômes à moto sillonnaient en effet jadis la capitale, pour tuer. "Ils appellent ça rouler en tandem", décrit à l'AFP le photographe indépendant, qui, menacé de mort, admet avoir toujours peur.

Lundi, un procès s'ouvrira contre M. Duterte devant la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes contre l'humanité commis entre 2011 et 2019.

Pour M. Celis et d'autres photographes, qui se surnomment les "noctambules", cela semble dater d'hier. L'homme de 43 ans, qui travaillait alors pour l'AFP, a photographié quelque 200 tués.

Sur une de ses photos, devenue emblématique de la répression, une jeune femme étreint le corps de son partenaire, tout juste abattu à un carrefour, comme un écho à la Pietà de Michel-Ange.

"Carte mentale"

Cette photo, prise le 24 novembre 2026, montre le photojournaliste philippin Dondi Tawatao en train d'indiquer l'endroit où il a photographié une victime de la guerre contre la drogue à Manille ( AFP / Jam STA ROSA )

Au début, rapportent les journalistes, la police n'avait aucun scrupule à les avertir de mises à mort.

Puis, face à l'indignation grandissante, elle s'est tue. Les photographes ont dû poursuivre les fourgons mortuaires appelés pour récupérer les dépouilles.

Tout cela a refait surface chez Dondi Tawatao, 46 ans, retourné avec l'AFP dans une rue jonchée de détritus, là où, 10 ans auparavant, par une nuit pluvieuse, il avait photographié deux cadavres sous les racines à nu d'un banian.

Près des corps se trouvaient deux armes de poing - selon lui placées là. "Il faisait très sombre, c'était très sinistre. C'est censé être l'arbre de vie mais cette nuit-là, c'est devenu l'arbre de la mort", a-t-il déclaré à l'AFP.

Après quatre années passées à couvrir la campagne antidrogue, il a cessé de se rendre sur les scènes de crime comptant moins de trois morts.

Depuis, son regard sur Manille, la capitale, a changé, confie-t-il.

"On a en quelque sorte une carte mentale d'où les meurtres ont eu lieu. C'est-à-dire que de manière inattendue, on marche puis on réalise : +c'est là où un tel et un tel ont été tués+", raconte Dondi Tawatao.

Il a quitté la profession, "surtout pour se reposer mentalement".

Remords

La photojournaliste philippine Kimberly dela Cruz le 19 novembre 2026, à l'endroit même où elle a photographié une victime de la guerre contre la drogue à Manille ( AFP / Jam STA ROSA )

Kimberly dela Cruz, une photographe freelance de 36 ans, se souvient de sa première victime prise en photo, retrouvée morte près d'une voie ferrée de Manille, une nuit de pleine lune.

Et d'une autre, sur l'un des principaux ponts de la ville. La tête de l'homme était emballée. A proximité, était écrit sur un carton : "Je vends de la drogue, ne m'imitez pas".

Plusieurs de ses confrères ont sollicité une aide psychologique, notamment pour des cauchemars récurrents.

Noel Celis, lui, se rappelle les lamentations déchirantes des épouses et mères de victimes. Et l'odeur du sang, âcre et métallique.

Dans les quartiers des homicides, essentiellement pauvres, les habitants avaient peur des journalistes autant que de la police, rappelle Kimberly dela Cruz.

"Je n'étais pas de là. Ils pensaient que j'étais une (agente des renseignements), une policière ou quelqu'un qui allait semer le malheur", raconte-t-elle.

Des photographes ressentent de la culpabilité et sont quelquefois accusés d'avoir "profité des souffrances" d'autrui, souligne M. Celis.

Il raconte avoir assisté à une veillée funèbre pour la victime de sa Pietà en partie "pour s'excuser de ne pas avoir pu aider", et soutenir auprès de la compagne endeuillée que ses clichés pourraient servir de preuves en cas de poursuites.

"Choc"

"Une photo est quelque chose de puissant", juge Noel Celis, "surtout à notre époque, où la réécriture de l'histoire est à la mode".

Dondi Tawatao juge, lui aussi, que ses clichés constituent "des preuves indéniables de ce qui s'est passé".

Aucun des photographes interrogés par l'AFP ne pense que la campagne antidrogue de Rodrigo Duterte a résolu le problème du narcotrafic aux Philippines. Tous restent convaincus que la police a tué des milliers de personnes.

Tous disent aussi avoir pensé que jamais l'ex-président ne serait arrêté - jusqu'à mars 2025.

"J'étais sous le choc (...) On n'a vu jusqu'à présent que les puissants s'en tirer à bon compte", juge Dondi Tawatao.

Kimberly dela Cruz dit avoir été soulagée lorsque Rodrigo Duterte a été transféré à La Haye, aux Pays-Bas. "Une certaine forme de justice a été rendue pour les familles."