Philippines: le séisme a fait 41 morts, des patients soignés à l'extérieur des hôpitaux

Un secouriste porte un chien de sauvetage lors d'opérations de recherche au niveau d'un bâtiment effondré, le 9 juin 2026 à General Santos aux Philippines ( AFP / Jam STA ROSA )

Des blessés soignés dehors en pleine chaleur, des secours ralentis par les répliques et des accès coupés : au lendemain du puissant séisme qui a frappé le sud des Philippines faisant au moins 41 morts, des milliers de personnes sont toujours déplacées mardi.

Le bilan du séisme s'élève désormais à 41 morts, selon les sources provinciales contactées par l'AFP.

Plus de 450 personnes ont été blessées depuis la secousse de magnitude 7,8 qui a eu lieu en mer lundi matin, en pleine rentrée scolaire, près de l'île de Mindanao, selon les agences de gestion des catastrophes.

Dans la province de Sarangani, particulièrement touchée, certaines zones ne restent accessibles qu'en hélicoptère et et les répliques, nombreuses depuis le tremblement de terre, ralentissent le travail des secours.

"Il y a encore des répliques, les secouristes sont donc très prudents dans leur approche. C'est un défi", a déclaré lors d'un point presse le chef de la défense civile régionale, Rodrigo Sosmena.

Plusieurs fortes répliques ont fait trembler la zone après la secousse initiale. Des centaines de séismes de moindre ampleur ont suivi. Selon les sources provinciales contactées par l'AFP, le bilan du séisme mardi matin s'élève désormais à 41 morts. Le précédent bilan divulgué faisait état de .

Un homme nettoie les débris d'une maison endommagée par le séisme à General Santos aux Philippines le 9 juin 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

Près d'un hôpital de General Santos, la plus grande ville de la région, des journalistes de l'AFP ont entendu le personnel soignant encourager une femme en train d'accoucher à l'extérieur, derrière un paravent, avant que ne retentissent les cris d'un nouveau-né.

Dans l'agglomération de Glan, où au moins 13 personnes ont péri dans un glissement de terrain qui a enseveli leurs logements, l'employée d'un autre hôpital a indiqué à l'AFP que plus de 60 patients étaient alités à l'extérieur, par crainte que les secousses n'aient fragilisé la solidité du bâtiment.

"L'hôpital a subi de nombreux dégâts", a déclaré cette employée. La municipalité "a décidé que nous ne pouvions pas utiliser le bâtiment".

A General Santos, des secouristes ont repris leurs recherches après une pause dans la nuit pour tenter de retrouver deux employés d'un magasin d'alimentation dont le bâtiment s'est effondré.

Des journalistes de l'AFP ont vu des chiens de sauvetage et leurs maîtres ratisser des amas de ciment en morceaux et de barres de métal tordues.

A proximité, dans un hôtel de bord de mer, un bateau des garde-côtes a sillonné les eaux à la recherche de deux personnes portées disparues.

Le séisme de lundi a provoqué de nombreux dégâts et scènes de panique, documentées par de nombreuses vidéos.

Sur l'une d'elles, diffusée sur les réseaux sociaux et vérifiée par l'AFP, un centre commercial de General Santos s'effondre sur lui-même.

Le séisme a conduit à des ordres d'évacuations dans des zones côtières du sud des Philippines ainsi qu'en Indonésie voisine, et des alertes au tsunami ont été déclenchées dans plusieurs pays avant d'être levées.