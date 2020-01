Philippines : état d'alerte aux Philippines après le réveil du volcan Taal

« On ne pouvait pas dormir, car la maison tremblait dès qu'on fermait les yeux ». Lia Monteverde, une restauratrice philippine, s'apprête ce lundi à quitter les environs du volcan Taal, en pleine ébullition depuis ce week-end. Comme elle, plus d'une dizaine de milliers de personnes vont évacuer cette zone sismique, alors que l'éruption dite explosive semble inéluctable. La réveil a débuté dimanche par une explosion de vapeur d'eau sous pression et de roches et l'apparition d'une colonne de 15 kilomètres de haut. Et ce lundi matin, des « fontaines » de lave étaient visibles sur le volcan, selon l'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines (Phivolcs). Plus d'une cinquantaine de secousses sismiques ont par ailleurs été ressentis. Lava fountain from Taal Volcano Main Crater @3:20AM pic.twitter.com/YmLaMJU1vQ-- PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) January 12, 2020 Ce volcan est l'un des plus actifs des Philippines... et il est situé à seulement 65 km au sud la capitale Manille. Les autorités ont relevé l'alerte au deuxième niveau le plus élevé en raison d'un risque d'éruption « explosive » qui pourrait se produire dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le chef du Phivolcs, Renato Solidum, a expliqué que la lave était un signe d'activité au sein du volcan, mais il a dit qu'on ignorait si cette activité allait durer. Manille également aux aguetsL'autorité de l'aviation civile a dit qu'elle travaillait à la reprise des vols sur le principal aéroport international de Manille, qui a été fermé dimanche en raison du risque que constituent pour les avions les cendres projetées dans l'air. Niveau d'alerte 4 est toujours le volcan Taal et éruption potentiellement dangereuse pic.twitter.com/W7sIG3V9BM-- Mjnanou Eegalmc (@eegalmc) January 13, 2020 « Je suis déçu, car ce délai implique des dépenses en plus, et c'est fatigant d'attendre », a déclaré dans l'aéroport Joan Diocaras, un Philippin de 28 ans ...