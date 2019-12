Philippines: deux morts au passage du typhon Kammuri, l'aéroport de Manille fermé

Un enfant traverse une rue inondée à Legazpi le 3 décembre 2019 aux Philippines après le passage du typhon Kammuri ( AFP / RAZVALE SAYAT )

Les Philippines étaient balayées mardi par les rafales et les intenses précipitations du typhon Kammuri qui a fait deux morts, entraîné l'évacuation de milliers de personnes et provoqué la fermeture de l'aéroport international de Manille.

La tempête tropicale, qui avait touché terre lundi soir dans le sud-est de Luçon, la plus grande île de l'archipel, est passée mardi au sud de la capitale qui accueille actuellement les Jeux d'Asie du Sud-Est, dont certaines épreuves ont dû être suspendues.

Le typhon a notamment frappé de plein fouet l'île de Mindoro (centre), où deux hommes ont péri, l'un dans la chute d'un arbre, l'autre après avoir été percuté par un morceau de bois emporté par le vent, selon la police.

Avant même que la tempête n'arrive, un homme de 33 ans avait été électrocuté lundi alors qu'il tentait de sécuriser un toit.

Alors que des rafales avaient dépassé dans la journée les 200 km/h, le vent avait faibli mardi soir pour s'établir aux alentours de 140 km/h.

Les autorités continuaient mardi d'évaluer les dégâts, nombreux.

"Beaucoup d'arbres sont tombés, des toitures se sont envolées", a dit Junie Castillo, un spécialiste des catastrophes naturelles dans une des régions touchées les premières. "Nous devons encore quantifier l'importance des dégâts".

En raison du vent, l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille a été fermé dans la matinée, a annoncé à l'AFP un de ses responsables, Ed Monreal.

Les autorités ont indiqué qu'il pourrait rouvrir vers 23H00 mardi (15H00 GMT), mais cela dépendra de la météo. près de 500 vols ont été annulés, et les passagers ont reçu pour consigne de ne pas se rendre à l'aéroport.

En temps normal bondés, ses terminaux étaient presque vides mardi matin.

Constance Benoît, une Canadienne de 23 ans, était dans l'attente de sa correspondance retardée, après un vol déjà difficile lundi matin en provenance de Cebu, dans le centre du pays.

"J'ai vécu les pires turbulences de ma vie", a-t-elle confié à l'AFP. "J'ai découvert ce que c'est que d'avoir le mal de l'air."

Plus de 300.000 personnes avaient fui leurs habitations dans la région centrale de Bicol et des milliers d'entre elles ont depuis dimanche trouvé refuge dans des écoles et des gymnases.

Dans certaines villes, des écoles ont été fermées et les fonctionnaires invités à ne pas travailler lundi et mardi.

Mais des habitants ont décidé de rester, malgré des vents gagnant en puissance.

"Le vent hurle", a raconté à l'AFP une habitante de la région de Bicol, Gladys Castillo Vidal. "Nous avons décidé de rester parce que notre maison de deux étages est en ciment. Avec de la chance, elle pourra résister".

Les services météo redoutent aussi des glissements de terrain et des vagues submersives susceptibles d'atteindre les trois mètres de haut dans les régions côtières les plus affectées.

Les Philippines sont touchées par une vingtaine de tempêtes et typhons en moyenne chaque année, qui font des centaines de morts et contribuent à la pauvreté des populations exposées. Le typhon le plus dévastateur enregistré dans le pays, Haiyan, a fait plus de 7.300 morts et disparus en 2013.

Le typhon Kammuri a d'ores et déjà perturbé le déroulement des Jeux d'Asie du Sud-Est, dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue samedi soir et qui se poursuivront jusqu'au 11 décembre dans trois villes de Luçon: Clark, Manille et Subic.

La tempête a contraint les organisateurs à reprogrammer la moitié des événements qui étaient prévus mardi, tout en promettant que la compétition se terminerait dans les temps. Kammuri a notamment perturbé les sports aquatiques et les compétitions en extérieur.

Ramon Suzara, un responsable de l'organisation des Jeux, avait fait état de "Plans B". "Tout est prêt" pour adapter les épreuves aux conditions climatiques, avait-il assuré à la presse.

Environ 8.750 athlètes et membres de délégations sont annoncés pour cet événement qui mobilise 12.000 bénévoles.

