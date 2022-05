Philippines: derniers meetings avant une présidentielle promise à Marcos Jr

Des soutiens de Ferdinand Marcos Junior, fils et homonyme de l'ex-dictateur philippin Ferdinand Marcos, rassemblés lors d'un meeting à Paranaque, dans la banlieue de Manille, le 7 mai 2022Ferdinand Marcos Jr., son of the late dictator Ferdinand Marcos, and his running mate Sara Duterte, daughter of President Rodrigo Duterte, wave flags during a campaign rally in Paranaque City, suburban Manila on May 7, 2022, days ahead of the May 9 presidential election. ( AFP / Ted ALJIBE )