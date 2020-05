Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippe salue les "bons résultats" du déconfinement Reuters • 28/05/2020 à 17:55









PARIS (Reuters) - Les résultats sont bons sur le plan sanitaire même si nous restons prudents, a déclaré jeudi le Premier ministre français en présentant une nouvelle phase du déconfinement où "la liberté va devenir la règle et l'interdiction l'exception". "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes", a dit Edouard Philippe lors d'une allocution à Matignon. La vitesse de propagation de l'épidémie de coronavirus qui affecte le pays depuis la mi-mars "est à ce stade sous contrôle", a-t-il ajouté à propos de la pandémie qui a fait près de 28.600 morts dans le pays. "Nous en sommes un peu mieux que là où nous espérions être", a ajouté le Premier ministre, mettant en exergue, pour expliquer ce résultat, le "respect des consignes" et la "rigueur tranquille" dans l'application des mesures de déconfinement, dont la première phase a commencé le 11 mai après deux mois de confinement strict. (Elizabeth Pineau)

