Philippe pousse la majorité à "passer un message de très grande détermination" sur les retraites

Edouard Philippe a engagé mardi soir les parlementaires de la majorité à délivrer un message d'une "très grande détermination" au sujet de la réforme des retraites, avant la journée du grève du 5 décembre, ont affirmé à l'AFP des sources concordantes.

"Nous devons passer un message de très grande détermination. Nous nous sommes engagés là-dessus. Nous avons un mandat là-dessus", a lancé le Premier ministre, selon plusieurs parlementaires présents à la réunion à huis clos sur le sujet.

Plus de 150 personnes, députés, sénateurs et certains de leurs collaborateurs, membres de la majorité LREM et MoDem, participaient à cette réunion qui, selon des participants, avait vocation à favoriser la cohésion des parlementaires.

Le Premier ministre était accompagné de la ministre de la Santé Agnès Buzyn et du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye.

"Nous devons plaider pour l'intérêt du régime universel. L'aspiration à l'universalité est ce qu il y a de plus solide chez nos concitoyens", a souligné Edouard Philippe selon des témoignages auprès de l'AFP.

"Nous avions dit dès le début que tout était sur la table. On ne discute pas du régime universel par répartition et par points", a-t-il insisté.

Face à des députés très studieux, le chef de la majorité a précisé certain éléments de calendrier indiquant notamment qu'il s'exprimerait demain mercredi pour dire ce qu'il retenait de ses échanges avec les partenaires sociaux qu'il vient de recevoir à Matignon.

Edouard Philippe doit également réunir un séminaire gouvernemental dimanche pour préparer la journée fatidique du 5 décembre avec un mouvement qui s'annonce très suivi dans le service public.

Jean-Paul Delevoye devrait s'exprimer entre le 10 et le 13 décembre, selon des participants avant que le Premier ministre ne rende ses arbitrages d'ici la fin de l'année.

Pour éviter les couacs, deux pages d'éléments de langage ont été distribués aux participants résumant les principaux arguments du gouvernement sur la réforme des retraites. Ils pourront servir "d'éléments de langage" aux parlementaires.

"Notre objectif: renouveler notre contrat social en réintroduisant plus de solidarité et de justice sociale", proclame le document. Il vante "une réforme qui renforce l'universalité de notre système" et replace l'égalité et la justice sociale au coeur de notre modèle". "Nous entendons les inquiétudes des Français et le futur système universel prendra en compte les situations spécifiques", assure également le texte.

Tous ne sont pas convaincus. "Je souhaite bien du plaisir à Delevoye et Buzyn pour expliquer où l'on va et comment", a réagi auprès de l'AFP un député de la majorité qui n'a pas participé à la réunion.