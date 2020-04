Philippe Piat : "Les joueurs veulent jouer... mais dans des conditions sanitaires sérieuses"

Depuis plus de cinquante ans, Philippe Piat a une obsession : servir les intérêts des joueurs, mais surtout protéger ces derniers. En pleine crise sanitaire, le co-président de l'UNFP, l'unique syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France, a du boulot. Entre deux coups de fil, le patron de la FIFPro évoque les dangers d'une reprise précipitée, la déprime chez de nombreux joueurs, et l'importance pour le foot d'opérer d'importants changements.

Philippe Piat : " Le mec devient un enfoiré parce qu'il respecte son contrat "

"Le problème, c'est que l'UEFA a posé l'obligation de terminer les saisons nationales au 3 août. Du coup, il faut se dépêcher de reprendre."

Il faut déjà dire que les situations diffèrent en fonction des pays : certains veulent reprendre rapidement, d'autres veulent attendre et il y en a même qui savent déjà qu'ils ne reviendront pas avant septembre. En France, c'est compliqué d'imaginer une reprise puisque les problèmes sanitaires existent toujours. C'est pour cela qu'on attend avec impatience les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires, afin de savoir dans quelles conditions on va déconfiner les joueurs, sur quelle durée... Et il faut aussi demander l'avis des médecins du foot français. Demain, on doit avoir l'intervention du docteur Rolland (ancien médecin du PSG) lors du bureau téléphonique de notre conseil d'administration. Il va nous faire un point sur la situation. Mais pour l'instant, nous ne disposons pas de suffisamment d'informations.Il faut savoir d'où cela part : il y a une ingérence inacceptable de l'UEFA dans les championnats nationaux.Le problème de base, c'est que l'UEFA a posé d'entrée de jeu l'obligation de terminer les saisons nationales le 3 août pour pouvoir disputer la fin des compétitions européennes. Du coup, il faut se dépêcher de reprendre. Ce qui provoque