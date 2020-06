Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippe Montanier nommé entraîneur du Standard de Liège Reuters • 10/06/2020 à 18:00









par Matthieu Cointe (iDalgo) Philippe Montanier rebondit au Standard de Liège. Le club belge a annoncé ce mercredi dans un communiqué l'arrivée du Français au poste d'entraîneur. Michel Preud'homme, ancien coach des "Rouches" a quitté sa fonction quelques jours plus tôt, tout en restant dans la direction du club. Depuis 2018, Philippe Montanier était l'entraîneur du RC Lens et a participé à la montée des Sang et Or en Ligue 1 cette année. Il avait été remercié en février dernier, quelques semaines avant l'interruption du championnat. Passé par la Real Sociedad, Rennes ou encore Nottingham Forest, le Français intègre cette fois un club historique en Belgique, qui comptabilise 10 titres de champions et 8 coupes nationales.

