Philippe Martinez : «Nous condamnons toute forme de violence»

Des robes d'avocats jetées à terre, Emmanuel Macron chahuté au théâtre, le ministre de la Culture contraint de renoncer à prononcer ses vœux, des députés LREM pris à partie, etc. Les nouvelles formes d'action se multiplient, concurrençant les manifestations traditionnelles. Les centrales syndicales, réformistes comme contestataires, sont-elles prises de vitesse ?Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, refuse d'y voir une remise en cause du syndicalisme et évite de parler de radicalisation. Il se félicite au contraire d'actions complémentaires, s'insurge aussi contre le « CGT bashing » et se prévaut d'un véritable soutien populaire : « Ce matin encore, à la boulangerie, un client m'a glissé un billet de 50 euros pour la caisse de solidarité CGT des grévistes ».Condamnez-vous ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, chahuté lors d'une sortie au théâtre vendredi soir ?PHILIPPE MARTINEZ. Ce qui me choque, c'est le recours à la violence. Il faut vérifier ce qu'il s'est passé, beaucoup de choses se disent... Mais si c'est simplement un rassemblement de protestation, cela ne me choque pas du tout.Marlène Schiappa évoque depuis un « climat insurrectionnel violent », que lui répondez-vous ?Le gouvernement et la majorité devraient se montrer plus réservés. Quand un député LREM nous traite de « terroristes » le jour de la commémoration de l'attaque de Charlie (NDLR : Jean-Pierre Pont, élu du Pas-de-Calais, a assimilé le blocage des dépôts de carburant à du « terrorisme »), il ne contribue pas à un climat serein... Surtout lorsqu'on connaît les liens de la CGT avec Wolinski et Charb, qui dessinaient chaque semaine dans notre journal. À chaque fois qu'un gouvernement perd le débat d'idées, il détourne l'attention sur les violences. Les Gilets jaunes aussi en ont fait l'expérience.Les images de l'incendie de La Rotonde, restaurant prisé d'Emmanuel Macron, sont ...