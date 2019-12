Philippe Labro ? Donald Trump, le jour de la destitution

Voilà un jour à marquer d'une pierre blanche pour la politique américaine. Majoritairement acquise aux démocrates, la Chambre des représentants va voter, ce mercredi 18 décembre, la résolution d'impeachment visant Donald Trump. « Le Congrès votera par 232 voix contre 198. Mais à quoi cela servira-t-il ? » s'interroge Philippe Labro. Car, une fois le vote du Congrès acté, cette procédure va ouvrir la voie à un procès au Sénat, dominé par les républicains. « Le Sénat votera contre la résolution des démocrates et le président américain ne sera donc pas destitué », poursuit l'écrivain. Mieux encore, Donald Trump risque de sortir vainqueur de cette situation. « Il va être adoubé et consolidé », estime le journaliste.Lire aussi Destitution : Donald Trump face à un vote historique au CongrèsMais, au-delà même de la situation personnelle du chef d'État américain, cette procédure d'impeachment risque surtout de dégrader la vie politique américaine. « Ça va devenir non plus une exception, mais une routine », regrette Philippe Labro. « Mais il fallait que ce fût fait, les démocrates ont accompli leur devoir. On ne peut pas le leur reprocher », conclut l'écrivain.Pour approfondir sur le sujet Destitution : Donald Trump à l'offensive contre les démocrates