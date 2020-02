Philippe Grangeon, conseiller spécial du président va quitter l'Élysée

Un petit tour et puis s'en va. Moins d'un an après son arrivée sous les ors de l'Élysée, Philippe Grangeon, conseiller spécial d'Emmanuel Macron, prépare déjà son départ. Une décision de qui ne serait pas liée à la politique, mais à son envie de "faire plein d'autres choses". Il commence déjà à prévenir les équipes du palais tout en affirmant dans Le Figaro qu'il reste "attaché au succès du quinquennat". Battu aux sénatoriales en 2017, il ne devrait pas pour l'instant se présenter à de nouvelles élections. Transfuge du Parti socialiste, proche de la CFDT, ancien visiteur du soir de François Hollande, Philippe Grangeon, engagé aux côtés d'Emmanuel Macron depuis 2015, pratique depuis longtemps les arcanes du pouvoir. Mais l'homme de 62 ans veut désormais tourner la page. C'est ce qu'il a confirmé au quotidien, précisant que sa décision "n'a rien de politique". C'est avant tout pour des motifs personnels qu'il aurait pris cette décision. "C'est strictement privé. Je n'ai plus l'âge pour suivre le même rythme que ceux qui ont 40 ans. La vie publique ne dure qu'un temps et j'ai envie de faire plein d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de faire." Lire aussi Jean-Marc Borello et Philippe Grangeon, les pompiers de la macronieLe poids des arbitragesPassé de l'ombre à la lumière en février 2019, il conseillait déjà Emmanuel Macron depuis plusieurs mois. En 2018, il avait été délégué intérimaire de La République en...