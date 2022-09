Philippe, "fier" d'être dans la majorité, ne veut pas d'un "quinquennat perdu"

Le maire du Havre et président de Horizons, Edouard Philippe, lors des journées parlementaires du parti, le 16 septembre 2022 à Fontainebleau ( AFP / Bertrand GUAY )

Édouard Philippe, qui ne veut pas d'un "quinquennat perdu", a réaffirmé vendredi son soutien à Emmanuel Macron et à Élisabeth Borne, présente pour la conclusion des journées parlementaires d'Horizons à Fontainebleau où son anté-prédécesseur à Matignon a longuement exposé sa "stratégie" pour l'avenir.

"Nous soutenons le président de la République et nous voulons faire en sorte (...) que ce quinquennat ne soit pas un quinquennat perdu mais bien un quinquennat qui permette à notre pays de continuer à se préparer, de continuer à avancer, de continuer à se réformer", a déclaré M. Philippe dans un discours de plus d'une heure, dans le cadre feutré du théâtre municipal de Fontainebleau.

"Certains s'interrogent", "certains supputent", mais "Horizons existe dans la majorité. Si, si", a insisté M. Philippe, dont les ambitions supposées pour 2027 suscitent, mezza vocce, des critiques au sein du parti présidentiel.

"Nous sommes une composante de la majorité et nous sommes fiers et heureux (...) de soutenir madame la Première ministre, de te soutenir, Élisabeth, dans une tâche dont beaucoup de gens savent qu'elle est très compliquée, moi le premier", a développé l'ancien Premier ministre.

Il a également abordé la question des retraites, et notamment l'hypothèse de l'inclusion d'une réforme dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. "Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraites dans le sens de plus de justice et de plus de travail, que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez, nous serons là", a assuré le maire du Havre sous les applaudissements.

Le maire du Havre et président de Horizons, Edouard Philippe, et la Première ministre Elisabeth Borne, lors des journées parlementaires du parti, le 16 septembre 2022 à Fontainebleau ( AFP / BERTRAND GUAY )

Plusieurs parlementaires d'Horizons ont exprimé ces derniers jours des réserves quant au choix du PLFSS, qui ne permettrait pas forcément d'enclencher une "réforme globale" des retraites.

S'exprimant la dernière, Élisabeth Borne a rendu hommage aux différentes composantes de sa majorité parlementaire relative.

"Nous sommes trois forces politiques avec leur histoire et leur sensibilité. Mon rôle et celui du gouvernement est qu’elles soient toutes entendues, respectées, associées. Notre majorité s’appuie sur trois piliers. Horizons est l’un d’entre eux", a-t-elle dit.

"Cela implique une exigence mutuelle. Du côté du gouvernement et de la majorité, c’est un devoir de transparence. C’est la nécessité de vous informer des accords trouvés et des négociations en cours. C’est ainsi que nous éviterons les incompréhensions", a poursuivi la Première ministre, alors que des députés Horizons, lors de la session parlementaire estivale, avaient voté un amendement contre l'avis du ministre Bruno Le Maire au sujet des collectivités locales.

Vendredi, les maires adhérents du parti ont élu leur président, Christian Estrosi, seul candidat. Le maire de Nice, qui a rang de vice-président d'Horizons, a souhaité qu'"à aucun moment, dans la prochaine loi de finances, nos collectivités soient considérées comme une variable d'ajustement".

(g-d) Le maire de Nice, Christian Estrosi, le maire du Havre et président de Horizons Edouard Philippe, et la Première ministre Elisabeth Borne, lors des journées parlementaires du parti, le 16 septembre 2022 à Fontainebleau ( AFP / Bertrand GUAY )

M. Philippe a abordé de nombreux sujets --nucléaire, justice, dette-- de sa "stratégie" pour la France. Il a également appelé à la "lucidité" face à la "brutalité" de l'inflation, même si "nous devons faire extrêmement attention" au "coût global de ces mesures". Horizons appuiera "toutes les initiatives qui seront prises pour mieux les cibler", a-t-il dit.

Membre d'Horizons, le maire de Reims, Arnaud Robinet, a souhaité, dans un entretien au JDD, qu'Edouard Philippe s'affirme rapidement "comme un candidat pour 2027".

Le parti organisera un Congrès au premier trimestre 2023.