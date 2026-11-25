Le candidat Horizons à la présidentielle 2027 Edouard Philippe au 108e Congrès des maires à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Le 18 avril, nous préparerons le deuxième tour", a lancé Édouard Philippe mercredi devant quelques centaines de maires réunis à Paris, les exhortant à "ne pas être spectateurs de cette campagne" présidentielle.

A cinq mois du scrutin, se peaufine "un deuxième tour qui, si on en croit les commentateurs, doit opposer l'extrême droite à la gauche radicale". Mais, "beaucoup de Françaises et de Français ne sont pas encore totalement entrés dans l'analyse des candidatures et dans l'analyse des programmes", a déclaré Édouard Philippe devant les édiles de son parti - qui revendiquait un millier d'inscrits à la soirée - et au-delà, réunis en marge du congrès de l'Association des maires de France (AMF).

"Nous ne pouvons pas être spectateurs de cette élection présidentielle. Nous ne pouvons pas regarder le pays partir dans un choix qui n'en est pas un, dans un choix qui mettrait face à face deux polarités qui se servent l'une de l'autre et qui, sur bien des points, peuvent se retrouver. Nous devons non pas être spectateurs de cette campagne mais pleinement acteurs de cette campagne", a insisté Édouard Philippe.

"J'ai besoin de vous (...) je compte sur vous, et le 18 avril, nous préparerons le deuxième tour", a lancé M. Philippe en conclusion.

En baisse dans les sondages, le maire du Havre et président d'Horizons fait désormais face à la dynamique du maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie David Lisnard, largement réélu mercredi à la tête de l'AMF.

M. Philippe refuse de participer à une primaire souhaitée par M. Lisnard et par les candidats de Renaissance Gabriel Attal et des Républicains Bruno Retailleau. Il a en revanche invité mardi M. Lisnard à débattre en raison d'une divergence de "ligne" politique, l'accusant de ne pas être d'une "étanchéité absolue avec l'extrême droite".

"Nous devons rompre". Et "rien ne doit être interdit en matière de rupture sauf une chose : revenir sur l'essentiel", à savoir "la démocratie", "l'état de droit", "l'universalisme républicain", "l'économie de marché" et "la construction européenne", a-t-il dit mercredi.