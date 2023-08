information fournie par So Foot • 16/08/2023 à 12:21

Philippe Diallo vise l’or pour les Bleues aux JO 2024

C’est bien d’être ambitieux.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a fixé l’objectif des Bleues pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : une médaille et rien d’autre. Alors que les filles d’Hervé Renard ne sont pas parvenues à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde féminine, qui était pourtant la ligne de mire du sélectionneur tricolore, l’homme à la tête de la FFF a refusé de parler d’échec : « Il y a une déception qui est à la hauteur de l’ambition qu’on avait affiché. On avait fixé un objectif de demi-finales qui est naturel pour les équipes de France mais je ne parlerais pas d’échec. Pour avoir vécu de très près toute cette aventure australienne, j’y ai vu beaucoup d’éléments porteurs d’espoirs et positifs. » …

