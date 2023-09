Philippe Diallo sur les chants homophobes : « J'invite les supporters à renouveler leur répertoire »

Le président monte au créneau.

Les chants homophobes entonnés au Parc des Princes dimanche dernier par une partie des supporters parisiens a poussé de nombreuses personnalités à s’exprimer et à donner leur avis sur cette affaire. Le président de la FFF Philippe Diallo n’avait pas encore pris la parole, mais il a fini par prendre position ce samedi lors d’un entretien accordé à l’AFP. « Il faut condamner ce type de propos. J’invite les supporters à faire preuve de plus d’imagination et à renouveler leur répertoire parce que ce type de propos n’est plus en adéquation avec la société dans laquelle on vit. Je pense qu’on peut supporter son équipe de manière plus positive » , a affirmé le dirigeant.…

AL pour SOFOOT.com