Philippe Diallo se défend sur le cas des Girondins de Bordeaux

Philippe Diallo se défend sur le cas des Girondins de Bordeaux

Se débarrasser de la patate chaude. Philippe Diallo était présent jeudi sur le plateau de Génération After sur RMC pour évoquer de nombreux sujets, dont l’épineux cas des Girondins de Bordeau x.

Bobigny, Wasquehal et les autres

Le président de la FFF s’est défendu face aux critiques qui ont découlé du choix d’exclure les Girondins de toutes les compétitions nationales malgré la pression de la ministre des Sports Marina Ferrari : « On me parle de Bordeaux mais personne ne me parle de Bobigny, de Wasquehal qui ont été exclus des championnats. Il faudrait donc que j’ai des traitements différents parce qu’on s’appelle Bobigny, Wasquehal ou Bordeaux ? » …

MB pour SOFOOT.com