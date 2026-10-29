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Philippe Diallo monte au créneau pour le capitaine Mbappé
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 12:06

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Philippe Diallo monte au créneau pour le capitaine Mbappé

Philippe Diallo monte au créneau pour le capitaine Mbappé

À la rescousse de son capi. Le président de la FFF Philippe Diallo est revenu sur la folle polémique dans laquelle est englué Kylian Mbappé depuis le début de semaine après ses propos sur Mao Zedong dans une interview accordée à Ouest-France . « J’ai vu qu’il y avait une polémique autour de Kylian, certainement un peu trop forte car je ne pense pas que Kylian ait voulu d’une quelconque manière porter atteinte à l’image d’un dirigeant chinois, ni d’insulter d’une quelconque manière le peuple chinois , a cadré le dirigeant de 63 ans. C’est une polémique qui ne devrait pas durer parce que Kylian a très bien expliqué dans quel contexte cette intervention est intervenue. Il s’est excusé et je crois qu’il faut désormais en rester là. »

Calmer le jeu

Cette polémique a fait réagir de nombreux acteurs du football comme Javier Tebas , qui s’est tout de suite excusé auprès de la Chine quelques heures après le début de la polémique, n’hésitant pas à lâcher la star madrilène. Au sein du paysage politique français, Mbappé a pu compter sur le soutien de Marine Tondelier , candidate écologiste pour la prochaine élection présidentielle.…

MB pour SOFOOT.com

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