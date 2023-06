Philippe Diallo : l’homophobie, c’est les autres…

Distillant une communication davantage policée que celle de son ancien mentor Noël Le Graët, Philippe Diallo ne se distingue de son prédécesseur que sur la forme. Pour preuve, l’aveuglement qui persiste concernant l’homophobie dans le foot.

« Je ne vois pas en quoi le football aurait un problème particulier avec l’homophobie. (…) Ça reste très marginal. Mais peut-être que la réflexion doit être de savoir comment mieux faire passer le message. On doit être dans un travail de pédagogie, éduquer et parfois sanctionner. » Les propos de Philippe Diallo dans sa longue interview accordée au Parisien étaient forcément appelés à susciter quelques réactions. Peu importe si ensuite il essaie de jouer le bon élève en la matière : « Il ne peut pas y avoir d’ambiguïté sur l’homophobie . On soutient totalement la ligne de la LFP sur ce sujet-là. Quelle que soit son origine, son orientation sexuelle, tout le monde doit avoir sa place. » Problème, comment résorber une discrimination, et ses mécanismes, si on en nie la réalité ?

Nicolas Pottier sort du silence

Effectivement, l’homophobie et la transphobie (le débat sur les athlètes trans n’a pas fini de déranger les instances sportives) demeurent et peut-être même s’aggravent dans l’ensemble de la société, comme en témoignent les agressions au quotidien, mais aussi les discriminations qui frappent toujours les personnes LGBTQI. La mobilisation de la dernière marche des fiertés était empreinte de cette angoisse. Dans le football, des affaires autour de cette problématique ont régulièrement défrayé la chronique. Le refus du port du symbole arc-en-ciel par certains joueurs – une opération pourtant promue par la Ligue de football professionnelle dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie –, en avait témoigné.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com