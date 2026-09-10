Philippe Diallo explique la rupture avec Gianni Infantino

La rupture. À l’issue de l’officialisation du retrait du soutien à la re-candidature de Gianni Infantino , Philippe Diallo s’est exprimé devant la presse. Dans des propos relayés par L’Équipe , le président de la FFF explique comment la confiance a été « rompue » . La relation était pourtant plutôt au beau fixe, comme l’explique Diallo : « Dans un premier temps, l’acte de candidature de Gianni Infantino à sa propre réélection a été plutôt bien perçu […] Fin juin, comme plus de 200 sélections, j’ai apporté mon soutien » . Tout bascule en juillet, à la suite de l’annonce du projet d’Infantino de vouloir ouvrir les compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. Le divorce commence.

L’UEFA va proposer un candidat

« Mais en juillet, les conditions de notre soutien n’étaient plus réunies. Avec mes collègues du Comex, on considère que la confiance placée en Gianni Infantino a été rompue. La conduite du football actuelle n’est pas celle qu’on souhaite. À l’unanimité de ses membres, la FFF a décidé de retirer son soutien à la candidature d’Infantino à la présidence de la FIFA » , relate Diallo.…

LP pour SOFOOT.com