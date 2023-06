Philippe Diallo élu président de la FFF

Tant qu’il n’insulte pas Zidane.

Président intérimaire de la Fédération française de football depuis le départ de Noël Le Graët en janvier dernier, Philippe Diallo a été officiellement élu jusqu’à fin 2024 à la tête de l’instance ce samedi à Paris lors de la première Assemblée fédérale (63% foot amateur, 37% foot pro) qu’il convoquait. L’ex-trésorier et vice-président de la 3F a été, comme prévu, plébiscité, raflant 91,26% des quelque 200 voix du collège électoral et devient le douzième président de l’histoire. « C’est une grande responsabilité que je mesure. Ces derniers mois, nous avons vécu un certain nombre de difficultés et je voudrais associer à votre vote l’ensemble des membres du Comex, une équipe unie, solidaire et compétente » , a-t-il déclaré juste après sa victoire.…

LT pour SOFOOT.com