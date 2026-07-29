Philippe Diallo détaille la volonté commune de la FFF et de Zidane d'en faire le nouveau sélectionneur des Bleus
Not money, money, money . Invité sur France Inter ce mercredi matin , Philippe Diallo, le président de la FFF, a indiqué qu’il n’y avait eu aucune question financière au moment de négocier les contours du contrat de Zinédine Zidane , intronisé nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi.
Pas une question d’argent mais la volonté de tout gagner
Interrogé à propos du salaire de l’ancien entraîneur du Real Madrid, le président de l’instance du football français a assuré que les deux parties « n’ont pas parlé d’argent » , tant elles souhaitaient collaborer ensemble. « J’ai rencontré Zidane en février 2025. On n’a pas parlé d’argent. On a parlé d’envie, d’une fédération qui a envie que l’équipe de France gagne, et d’un joueur qui rêve en bleu. Et on n’a pas parlé d’argent » , a renchéri le président de la 3F, sans délivrer le montant du salaire du nouveau sélectionneur tricolore .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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