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Philippe Diallo détaille la volonté commune de la FFF et de Zidane d'en faire le nouveau sélectionneur des Bleus
information fournie par So Foot 29/07/2026 à 09:41
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Philippe Diallo détaille la volonté commune de la FFF et de Zidane d'en faire le nouveau sélectionneur des Bleus

Philippe Diallo détaille la volonté commune de la FFF et de Zidane d'en faire le nouveau sélectionneur des Bleus

Not money, money, money . Invité sur France Inter ce mercredi matin , Philippe Diallo, le président de la FFF, a indiqué qu’il n’y avait eu aucune question financière au moment de négocier les contours du contrat de Zinédine Zidane , intronisé nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi.

Pas une question d’argent mais la volonté de tout gagner

Interrogé à propos du salaire de l’ancien entraîneur du Real Madrid, le président de l’instance du football français a assuré que les deux parties « n’ont pas parlé d’argent » , tant elles souhaitaient collaborer ensemble. « J’ai rencontré Zidane en février 2025. On n’a pas parlé d’argent. On a parlé d’envie, d’une fédération qui a envie que l’équipe de France gagne, et d’un joueur qui rêve en bleu. Et on n’a pas parlé d’argent » , a renchéri le président de la 3F, sans délivrer le montant du salaire du nouveau sélectionneur tricolore .…

LB pour SOFOOT.com

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