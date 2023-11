information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 17:58

Philippe Diallo aurait négocié avec Hardouin le retrait de sa plainte contre Le Graët

Selon les informations du Monde et de L’Équipe , Florence Hardouin, ex-directrice générale de la FFF, a retiré au mois d’août sa plainte pour « harcèlement moral et sexuel » contre Noël Le Graët, ex-président de la 3F. Un accord aurait été passé entre Mme Hardouin et Philippe Diallo (actuel président de la Fédération), stipulant que les deux parties ne doivent pas se dénigrer ni s’attaquer en justice. Estimée à un million d’euros, la transaction financière qui en résulte provoque le retrait de la plainte pénale de Florence Hardouin ainsi que l’abandon de sa procédure auprès des prud’hommes de Paris.

Malgré ce retrait de plainte, l’enquête continue de suivre son cours, il signifie simplement que Florence Hardouin ne se constituera pas partie civile lors d’un éventuel procès contre NLG. Dans ses observations envoyées à l’IGESR (Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche) à l’hiver 2022, elle dénonçait pourtant des « propos rabaissants, humiliants et sexistes » ainsi que des « insultes à caractère sexiste ou sexuel » , des « réflexions répétées sur son physique, mais aussi son comportement inapproprié et intimidant » .…

CD pour SOFOOT.com