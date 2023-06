Philippe Diallo à la FFF, non rien n’a changé

Sans surprise, Philippe Diallo a été intronisé par l’assemblée fédérale, ce samedi. L’unanimité dont il bénéficie éclaire surtout l’envie de tourner définitivement la page de la récente crise de gouvernance, toujours vécue en interne comme une « agression » extérieure, notamment de l’État et des médias.

Des unes de journaux, une ministre sur le front, des débats à n’en plus finir sur les plateaux télé ou les réseaux sociaux, un rapport au vitriol de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) sur le fonctionnement de la fédération et en particulier de son président, finalement contraint de démissionner… Et à peine trois mois plus tard, l’assemblée fédérale de la FFF a ramené tout l’enjeu de cette crise à une banale affaire de famille. Candidat unique du comité exécutif (comex), Philippe Diallo a récolté 91,26% des voix des 179 votants, un score soviétique qui prolonge son « intérim » jusqu’à la fin du mandat actuel en 2024.

Avec 91%, non seulement la majorité est confortée, mais elle est élargie. Je suis très fier d’avoir rassemblé la quasi-totalité du monde du foot derrière ma candidature.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com