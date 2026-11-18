Philippe détaille son projet, plaide pour une droite et un centre "rassemblés", sans primaire

Conférence de presse d'Édouard Philippe à Paris pour présenter son projet présidentiel

PARIS, 18 novembre (Reuters) - Le candidat Horizons à l'élection présidentielle, Édouard Philippe, a ‌détaillé mercredi son projet lors d'une conférence de presse où il a réitéré son refus de participer à une primaire tout en ​plaidant pour une droite et un centre "rassemblés" sous peine de défaite.

"Je travaille au rassemblement de la droite et du centre. Je n'ai pas changé d'avis sur la question de la primaire", a déclaré l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. "Je vous recommande de poser la question de ​la primaire à ceux qui espèrent se mettre d'accord mais ont manifestement des difficultés."

Les candidats du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, et de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Melenchon, ​sont en tête des intentions de vote en vue du premier ⁠tour de l'élection présidentielle, le 18 avril.

Loin derrière, autour de 10 à 12%, Édouard Philippe voit son score s'effriter mais ‌reste devant les autres candidats de la droite et du centre comme Gabriel Attal (Renaissance), David Lisnard (Nouvelle Énergie) et Bruno Retailleau (Les Républicains).

Ces trois derniers se sont réunis mardi pour évoquer la possibilité d'organiser début 2027 une ​primaire à laquelle Édouard Philippe reste opposé.

"La décantation ‌de l'espace politique doit intervenir entre début novembre et fin février", a déclaré ce dernier, estimant ⁠que faute de rassemblement, sa famille politique n'avait "aucune chance" de l'emporter.

"PAS D'ARGENT MAGIQUE"

"En politique, ce sont toujours les idées qui s'imposent", a aussi déclaré le maire du Havre (Seine-Maritime), entouré de dizaines de soutiens parmi lesquels l'eurodéputée Nathalie Loiseau, le ministre de la Justice Gérald ⁠Darmanin et les anciens ministres ‌François de Rugy et Nathalie Kosciusko-Morizet.

"Si on veut rassembler la droite et le centre, il faut commencer ⁠par le fond", a souligné Édouard Philippe, qui a déroulé son programme présidentiel baptisé "Croire en nous", fort de plus de 140 propositions.

"Je ‌ne promets pas d'argent magique, mais de l'ordre, de la prospérité, de vrais salaires, des logements à prix ⁠plus accessibles, des services de soins qui fonctionnent mieux qu'aujourd'hui", a-t-il dit.

"Mon objectif est simple : rétablir ⁠l'ordre pour remettre la France ‌sur le chemin du progrès et de la liberté", a ajouté le candidat, qui souhaite notamment revenir sur la semaine de 35 ​heures, porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans et ‌réduire l'immigration.

Cultivant sa différence avec les candidats les plus radicaux, il s'est dit attaché à l'économie de marché, l'Union européenne, la cinquième République et l'Etat de droit.

Sur ​le plan économique, il s'est dit inquiet de la situation de la France, où la croissance est atone et le niveau d'endettement très élevé.

"J'aimerais me tromper, mais nous sommes proches de la situation qu'ont connue l'Italie, la Grèce et le Portugal", a-t-il ⁠considéré. "Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires en 2027, ou que nous appliquons les mesures de madame Le Pen ou de monsieur Mélenchon, la crise financière finira par éclater, et les plus modestes en paieront le prix le plus élevé."

Au chapitre international, Édouard Philippe a dénoncé "l'espèce de fascination malsaine de monsieur Mélenchon et de madame Le Pen pour monsieur Poutine".

À la différence des candidats du RN et de LFI, l'ancien chef du gouvernement plaide pour la poursuite de l'aide à l'Ukraine dans son combat face à la ​Russie du président Vladimir Poutine.

(Reportage Elizabeth Pineau)