Philippe Descola : "Chez les Achuar, un match de foot se termine obligatoirement par un score de parité"

Philippe Descola, l'un des plus grands anthropologues contemporains, a vécu aux côtés des Achuar, un peuple animiste reconnu comme l'une des treize nationalités indigènes de l'Équateur. Il raconte cet étonnant rapport au ballon rond dans un livre intitulé Le Sport est-il un jeu ?.

"Les Achuar termineront forcément le match par une égalité de résultat, quoi qu'il arrive ! Il ne s'agit surtout pas que l'un des camps triomphe sur l'autre, il ne doit pas y avoir une équipe humiliée par une autre."

Ce qui frappe d'abord, c'est qu'il ne semble pas y avoir de tactiques ni de stratégies particulières, tout le monde court après le ballon, y compris le gardien de but ! Et puis le nombre de joueurs est fluctuant, ce qui engendre un rapport déséquilibré entre les deux équipes : il peut très bien y en avoir cinq d'un côté et dix de l'autre... En fait, il y a comme une absence totale de règles. Ce qui compte, c'est surtout de participer à un jeu collectif, ensemble, dans lequel la balle n'est finalement qu'un prétexte pour mener une action en commun, non l'enjeu d'une compétition.Oui, mais pas forcément pour gagner, puisque les Achuar termineront forcément le match par une égalité de résultat, quoi qu'il arrive ! Il ne s'agit surtout pas que l'un des camps triomphe sur l'autre, il ne doit pas y avoir une équipe humiliée par une autre. Il n'y a pas du tout cet esprit de compétition, l'événement a plutôt les aspects d'un jeu, voire d'un rituel collectif. Ils ne sont pas les seuls à considérer les jeux de balle de cette façon : dans, Claude Lévi-Strauss racontait comment les Gahuku-Gama, en Nouvelle-Guinée, mettaient un point d'honneur à finir les matchs sur un score de " parité ", afin qu'il n'y ait aucune inégalité finalement.Cela s'apparente certainement plus à une forme de jeu, mais les Achuar n'ont pas vraiment de termes pour désigner cela, de toute façon. Le sport, au sens d'une activité ludique qui mobilise des capacités physiques, est un concept importé récemment chez eux. Et ils n'en ont pas forcément besoin pour se dépenser physiquement : les Achuar ont des activités très intenses, comme les abattis, lors desquels ils doivent abattre des arbres d'un mètre de…