Philippe d'accord pour une réunion autour de Larcher, mais pas pour parler d'une primaire

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle Edouard Philippe en meeting à Toulouse le 14 novembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Edouard Philippe s'est dit prêt dimanche à participer à la réunion des candidats à l'Élysée de la droite et du centre qu'entend organiser le président du Sénat Gérard Larcher, à condition que ce soit pour évoquer leur rassemblement et pas une primaire.

"Si quelqu’un d’aussi estimable que le président du Sénat dit : +discutons de comment est-ce qu’on rassemble la droite et le centre, pour la présidentielle et pour les législatives+, je serais enchanté de participer à cette discussion", a répondu le candidat Horizons, dans Le Parisien.

"Mais si c’est pour reparler d’une primaire, je ne vois pas l'intérêt. Cette primaire, je n’y participerai pas. Point", a-t-il aussitôt réaffirmé.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, Gérard Larcher a proposé samedi aux candidats Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe, Bruno Retailleau (Les Républicains) et David Lisnard (Nouvelle Energie) de "se retrouver dans les meilleurs délais" pour évoquer "la méthode de départage" permettant d'aboutir à une candidature unique à la présidentielle "au début de l'année prochaine".

"Je n’ai jamais été contre le fait de discuter entre nous. Je passe mon temps à dire que nous avons besoin de discuter du fond entre la droite et le centre", a dit le maire du Havre au Parisien.

L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, le mieux placé de ce bloc dans les intentions de vote mais en recul, et désormais distancé à la fois par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour, reste ferme sur son opposition à une primaire.

Et ce alors que le trio Attal-Retailleau-Lisnard y est désormais favorable. Une réunion des directeurs de campagne des trois candidats est prévue mardi pour évoquer son organisation, sans l'équipe Philippe, qui ne souhaite pas y participer.

"Moi, je fais campagne et je prendrai mes responsabilités. Comme j’espère que chacun les prendra en pensant au pays", a assuré le candidat Horizons.

"Je suis extrêmement déterminé. Mais j’ai toujours considéré que la France était plus importante que ma personne", a-t-il ajouté, interrogé sur un scénario où, d'ici février, un autre candidat du centre et de la droite serait mieux placé que lui pour se qualifier au second tour.

Quant à la dynamique positive dans les sondages du maire de Cannes David Lisnard, crédité désormais entre 8 et 10,5% des intentions de vote, il dit attendre de voir comment les Français réagiront à ses propositions. "La liberté, dont je me revendique, ce n’est pas l’ultralibéralisme dans une version française (du président argentin Javier) Milei", tacle-t-il.

Ce proche allié du président américain Donald Trump conduit, depuis son arrivée au pouvoir fin 2023, une politique qui repose sur une violente cure d'austérité budgétaire et une dérégulation massive de l'économie.