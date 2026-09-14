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Philippe Coutinho retrouve son ami Neymar
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 18:31
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Philippe Coutinho retrouve son ami Neymar

Philippe Coutinho retrouve son ami Neymar

Les fans de Liverpool s’en souviennent encore. L’international brésilien Philippe Coutinho s’est engagé avec Santos après deux saisons passées dans son club formateur du Vasco de Gama . Coutinho rejoint donc son grand ami Neymar avec lequel il avait fait ses classes au sein des sélections jeunes de la Seleçao .

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