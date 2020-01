Philippe Candeloro : «Les affaires Ciprès et Lecavalier salissent le milieu du patinage»

Comme à son habitude, Philippe Candeloro n'a pas sa langue dans sa poche. Consultant pour France Télévisions qui retransmettra les Championnats d'Europe prévus cette semaine (20-26 janvier) à Graz (Autriche), l'ancien patineur parle sans détour des deux affaires qui ternissent l'image de son sport.La première concerne Morgan Ciprès. En couple sur la glace avec Vanessa James, le Français de 28 ans est impliqué dans une affaire de mœurs aux Etats-Unis, où il s'entraîne. Le champion d'Europe 2019 est soupçonné d'avoir envoyé en 2017 deux photos de son sexe à une adolescente de 13 ans, avant de s'excuser.Laurine Lecavelier, championne de France 2017, a, elle, été contrôlée positive à la cocaïne. À 23 ans, elle risque une suspension de quatre ans. Médaillé de bronze aux JO 1994 et 1996, Candeloro se dit déçu par le comportement des deux tricolores.Quel est votre avis sur les deux scandales qui secouent le patinage français ?PHILIPPE CANDELORO. Ce sont deux mauvaises affaires qui salissent le milieu. Tout n'est pas excusable. Morgan a essayé de s'expliquer mais c'est un truc qui va le suivre pendant très longtemps. Il semble avoir reconnu les faits en s'excusant. Seulement, aux Etats-Unis, ce genre d'affaire fait mal et ne s'efface pas. Je suis très em... pour lui car je l'apprécie. Mais ce n'est plus un gamin, il aurait dû réfléchir avant.Ces entraîneurs sont aussi dans le collimateur...D'après ce que j'ai lu, ils auraient essayé d'étouffer l'affaire ou de calmer le jeu avant les Jeux à Pyeongchang en 2018. Les conséquences risquent, hélas, de retomber sur Kevin Aymoz (NDLR : patineur français de 22 ans) qui travaille avec eux.Êtes-vous surpris par le contrôle positif de Laurine Lecavelier ?C'est une affaire hallucinante ! On ne s'attend pas à ça de sa part. S'est-elle dopée ? A-t-elle voulu s'éclater ou l'a-t-on droguée à son insu ? Laurine mérite mieux, ça me fait ...