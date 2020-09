Philippe Caillot : "Moi, homme de paille ? Ça ne veut strictement rien dire"

"Comme je dis toujours, je ne mens jamais, ça m'évite de me prendre les pieds dans le tapis." Nommé président délégué du SCO d'Angers en août, en lieu et place de Fabrice Favetto-Bon, Philippe Caillot prend doucement ses marques dans le club du Maine-et-Loire. Une tâche pas forcément évidente pour ce chef d'entreprise de 68 ans, pas du tout issu du monde du football, et placé là presque par défaut par son ami Saïd Chabane. Après dix ans de retraite, il tente pourtant d'apporter ses compétences et son expérience à un club qui s'émiette depuis quelques mois.

"Délégué, c'est vraiment le mot. Président, ce n'est pas du tout mon truc."

J'ai travaillé 42 ans dans l'industrie automobile, dont 32 ans dans l'usine Renault. Renault m'a ensuite demandé d'intégrer le groupe japonais NTN, dont j'ai fini président pour la zone Europe, jusqu'en 2009 où j'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai passé dix ans à voir grandir mes deux petits-enfants, avant de recevoir un coup de fil d'un ami, à qui j'avais dit en 2009 :Cet ami, c'était Saïd Chabane. Il me rappelait pour l'aider à reprendre L'Orfèvrerie d'Anjou. En février dernier, je suis passé directeur général du groupe Sofico, qui détient L'Orfèvrerie, la société Cosnelle, mais aussi le SCO. Est arrivé le départ de Fabrice Favetto-Bon en août. Le président m'a alors demandé si je pouvais venir dans le monde du foot, ce que j'ai accepté par intérim. J'étais déjà au conseil d'administration du club.Délégué, c'est vraiment le mot. Président, ce n'est pas du tout mon truc. Je suis le numéro deux du groupe. Dans toute entreprise, il ne peut pas y avoir deux présidents. Il y a un président, et des gens en dessous, dont moi, pour essayer d'emmener toutes les équipes vers les objectifs fixés. Je suis là pour donner un coup de main. Un club de foot ou une entreprise, c'est exactement la même chose : de l'humain. Je pense être plutôt bon là-dedans et dans le management. Le club est, de base, très bien structuré. On doit simplement renforcer encore Lire la suite de l'article sur SoFoot.com