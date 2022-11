Phenomènes climatiques dangereux: la vigilance Météo France étendue à deux jours

Face à la multiplication des phénomènes dangereux (vents violents, orages, fortes pluies ...) liés au changement climatique, Météo France étend ses alertes vigilance sur deux jours pour permettre de mieux anticiper et se protéger ( AFP / FRED TANNEAU )

Face à la multiplication des phénomènes dangereux (vents violents, orages, fortes pluies ...) liés au changement climatique, Météo France étend ses alertes vigilance sur deux jours pour permettre de mieux anticiper et se protéger.

Jusqu'à présent, la vigilance couvrait les prochaines 24h. Elle est "désormais étendue jusqu'au lendemain minuit", indique Météo France mardi dans un communiqué.

Concrètement, cela se traduira par une double carte: la première indiquant les éventuels risques pour la journée en cours, la seconde pour la journée du lendemain. Chacune sera accompagnée d'un bulletin décrivant la chronologie, la localisation et l'intensité des phénomènes prévus, et d'une note décrivant les conséquences possibles (par exemple des coupures d’électricité) et des recommandations de comportement (limitation des déplacements ...).

L'objectif: permettre au grand public de prendre des mesures anticipées pour se protéger et aux autorités publiques de disposer d'un délai supplémentaire pour mieux répondre à la situation.

En août, après les violents orages en Corse qui avaient fait cinq morts, Météo France avait été critiquée pour ne pas avoir déclenché suffisamment tôt l'alerte orange.

Pour certains phénomènes, comme les vagues-submersion et les avalanches, un zonage plus précis que celui du département est également mis en place et sera "progressivement" étendu.

Les cartes de vigilance de Météo France existent depuis octobre 2001. Leur nécessité était apparue évidente après la tempête et les inondations de 1999.

Complétant les prévisions météo classiques, elles sont actualisées au moins deux fois par jour -- à 6 h et à 16 h -- et plus fréquemment si la situation l’exige.

Elles couvrent aujourd'hui neuf types de phénomènes: vent violent, orages, neige-verglas, avalanches, canicule et grand froid (depuis 2004), pluie-inondation, vagues-submersion (depuis 2011) et crues (relai depuis 2020 de l’information du réseau Vigicrues).

Accessible en permanence sur internet (vigilance.meteofrance.fr) et le compte Twitter dédié de Météo-France (@VigiMeteoFrance), la vigilance se matérialise par une échelle de quatre couleurs (vert, jaune -soyez attentifs, orange-soyez très vigilants, rouge-vigilance absolue) pour indiquer le niveau de risque maximal prévu sur la période.

Entre 2002 et 2020, Météo-France a activé 987 vigilances de niveau orange ou rouge (épisode d'un jour ou plus, sur un département ou plus), soit 52 épisodes par an en moyenne. 84% des épisodes concernaient des phénomènes de pluies-inondations, orages, neige-verglas et vents violent.