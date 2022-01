PGE: l'accord facilitant le remboursement est élargi aux associations employeuses

Les "associations employeuses" les plus en difficulté pour rembourser leur Prêt garanti par l'État (PGE) pourront, comme les entreprises, bénéficier de l'accord de place signé mercredi par Bercy facilitant leur remboursement, a annoncé le ministère de l'Économie jeudi.

"Olivia Grégoire confirme l'ouverture du dispositif à toutes les associations employeuses ayant souscrit ce type de prêt", a annoncé le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué.

"L'accord de place établit une procédure dédiée aux acteurs économiques de petite taille en difficulté, y compris les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour réaménager des PGE de faible montant, sous l'égide du tiers de confiance qu'est la Médiation du crédit aux entreprises", a expliqué le ministère.

La procédure sera "confidentielle, gratuite et non-judiciaire" et "permettra de maintenir gratuitement la garantie de l'État sur les PGE au-delà de six années".

Mercredi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait annoncé un accord de place permettant de "recourir à la médiation du crédit pour réaménager les prêts garantis par l'État des petites entreprises qui peuvent éprouver des difficultés de remboursement particulièrement importantes", à l'issue d'une rencontre réunissant notamment le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau et le président de la Fédération bancaire française (FBF) Nicolas Théry.

Cet accord, décrit comme un "outil supplémentaire" pour accompagner les entreprises "dans la sortie de crise", doit permettre de répondre à "l'inquiétude" des TPE-PME et des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) à l'arrivée de l'échéance au printemps du remboursement de leur PGE, contracté pour faire face aux conséquences de la crise du Covid, avait ajouté M. Le Maire.

L'accord de place vise les emprunts inférieurs à 50.000 euros et offre la possibilité de demander un étalement du remboursement au-delà du délai de 6 ans actuellement prévu.

Il peut être également envisagé de décaler le premier paiement du printemps à la fin de l'année.

Quant aux entreprises et "associations employeuses" dont le PGE se monte à plus de 50.000 euros, elles auront la possibilité de saisir le conseil départemental de sortie de crise, dont le rôle sera d'accompagner l'entreprise et de lui proposer la solution la plus adaptée, la renvoyant "si besoin" vers la médiation du crédit.