Pfizer veut vendre 54 milliards de dollars de vaccins et pilules anti-Covid en 2022

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer prévoit d'écouler cette année pour 32 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 développé avec BioNTech ( AFP / Daniel MUNOZ )

Après avoir déjà retiré de généreux profits de son vaccin contre le Covid-19, le laboratoire américain Pfizer prévoit d'en vendre encore pour 32 milliards de dollars cette année ainsi que pour 22 milliards de dollars de sa pilule destinée à traiter le virus.

La forte demande pour les produits liés à la pandémie devrait lui permettre d'atteindre pour la première fois environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

"2021 a été une année charnière pour Pfizer", a commenté son PDG, Albert Bourla, dans un message publié à l'occasion de la publication des résultats.

Le groupe a produit plus de 3 milliards de doses du vaccin qu'il a développé en partenariat avec la biotech allemande BioNTech sous le nom de Comirnaty, en vendant pour 36,8 milliards de dollars au total en 2021.

Son sérum a raflé 70% des parts du marché aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, affirme M. Bourla.

Le chiffre d'affaires de Pfizer a bondi en conséquence de 95%, à 81,3 milliards de dollars. Son bénéfice net a plus que doublé, à 22 milliards de dollars.

Pfizer, qui prévoyait début 2021 de vendre pour seulement 15 milliards de dollars de son vaccin anti-Covid avant de relever ses prévisions plusieurs fois, espère en produire 4 milliards de doses supplémentaires cette année.

Le groupe a lancé un essai clinique visant à en tester une version spécifique au variant Omicron.

Il a aussi récemment demandé l'autorisation en urgence aux Etats-Unis de son vaccin pour les enfants âgés de six mois à 4 ans, qui deviendrait alors le premier disponible pour cette tranche d'âge.

Le directeur financier a toutefois prévenu que les prévisions de ventes pour le vaccin ne devraient pas augmenter significativement au fur et à mesure de l'année, comme en 2021 "lorsque le vaccin venait d'arriver sur le marché et que peu de personnes avaient reçu des doses".

- 120 millions de traitements -

S'agissant de sa pilule anti-Covid, un traitement commercialisé sous le nom de Paxlovid autorisé fin décembre aux Etats-Unis et dans une quarantaine de pays depuis, Pfizer en a déjà vendu pour 72 millions de dollars en 2021 et espère en produire 120 millions de doses sur l'ensemble de l'année.

Les prévisions sont basées sur les contrats passés fin janvier et les revenus tirés de ce médicament pourraient grimper en fonction des discussions avec les gouvernements et de leur éventuelle volonté d'avoir des stocks en avance contre de futures pandémies, a souligné le directeur financier.

Photo transmise par Pfizer le 16 novembre 2021 montrant la fabrication de sa pilule Paxlovid en Allemagne ( Pfizer / Handout )

Pfizer travaille aussi sur un second traitement contre le Covid qui pourrait contre-carrer le risque de résistance au Paxlovid et ne nécessiterait pas d'être combiné à un autre médicament, le ritonavir. Les premiers essais cliniques débuteront au second semestre.

"Nos scientifiques continuent de surveiller le virus SARS-CoV-2" qui provoque le Covid-19, "et pensent qu'il est peu probable qu'il soit complètement éradiqué dans un avenir prévisible", a souligné M. Bourla.

"Cela dit, nous avons maintenant les outils - sous forme de vaccins et de traitements - qui, selon nous, vont nous aider non seulement à mieux gérer la pandémie, mais aussi à entrer dans une phase endémique", a-t-il ajouté.

Si les profits du groupe en 2021 étaient au-dessus des attentes des analystes, son chiffre d'affaires et ses prévisions ont un peu déçu et son action reculait d'environ 4% à la mi-séance de Wall Street.

Pfizer s'attend au total à un chiffre d'affaires compris entre 98 et 102 milliards de dollars pour cette année et à un bénéfice ajusté par action compris entre 6,35 et 6,55 dollars.

Pour le seul quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé à 23,8 milliards de dollars. Mais sans les ventes du vaccin (12,5 milliards de dollars) et du traitement anti-Covid, il a reculé de 2%. Pfizer a dégagé sur la période un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars.