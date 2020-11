Pfizer, une société de 171 ans dans la course au vaccin contre le Covid-19

Une passante devant le siège de Pfizer, à New York, le 9 novembre 2020 ( AFP / Kena Betancur )

Pfizer, en partenariat avec la biotech allemande BioNTech, vient d'annoncer une avancée majeure dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Voici quelques éléments sur un laboratoire pharmaceutique au riche passé.

Une société fondée à Brooklyn en 1849

Créée par deux cousins originaires d'Allemagne, Charles Pfizer, un chimiste, et Charles Erhart, un confiseur, dans un bâtiment de briques rouges dans le quartier de Brooklyn, à New York, Pfizer fait ses débuts avec un médicament contre les vers intestinaux au parfum amande.

La société profite de la demande pour les désinfectants et les antidouleurs pendant la Guerre civile (1861-65) pour doubler ses revenus.

Fabricant aussi bien des produits chimiques que des médicaments, Pfizer développe ensuite des techniques pour fabriquer en masse de l'acide citrique, utilisé notamment dans les sodas, puis de la pénicilline pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le groupe vend son premier médicament sous la marque Pfizer en 1950, l'antibiotique à large spectre Terramycin, avant de s'étendre plus largement dans les années suivantes, à l'international ou dans les médicaments pour animaux.

Du Viagra au Xanax

Le Viagra, un médicament lancé en 1998 pour traiter les troubles de l'érection, est sans doute le produit le plus connu du laboratoire, avec l'anti-dépresseur Xanax ou l'anti-cholestérol Lipitor.

Le groupe propose des remèdes destinés aussi bien à traiter des cancers que des maladies cardio-vasculaires ou neurologiques, aux particuliers comme aux hôpitaux. Parmi ses actuels blockbusters - les médicaments rapportant plus d'un milliard de dollars par an - figurent l'anti-coagulant Eliquis, les traitements pour le cancer Ibrance et Xtandi, le vaccin contre les infections à pneumocoques Prevnar 13/Prevenar 13, et les produits utilisés notamment dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, Xeljanz et Enbrel.

Plus de 50 milliards de dollars de revenus

Pfizer dégage régulièrement depuis dix ans un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars, sans percée significative toutefois faute d'un nouveau médicament miracle dopant ses ventes. Son bénéfice s'élevait l'an dernier à 16,3 milliards de dollars.

Le laboratoire a dépensé environ 8,7 milliards de dollars en 2019 en recherche et développement (R&D) mais achète ou se rapproche régulièrement d'autres entreprises pour compléter son portefeuille de molécules. Il a par exemple annoncé en 2019 la fusion de son activité de médicaments non brevetés avec le groupe pharmaceutique Mylan pour créer un géant mondial dans le secteur des génériques.

La société emploie environ 88.000 salariés dans le monde et vend ses produits dans 125 pays.

Pfizer, qui a vendu ses premières actions au grand public en 1942, vaut actuellement 214 milliards de dollars à Wall Street et est l'un des leaders mondiaux dans la pharmacie.

Un sprint vers le vaccin

Alors que la pandémie de Covid-19 se propageait dans le monde, le groupe a noué mi-mars un partenariat avec la société allemande BioNTech pour développer un vaccin basé sur une technologie génétique nouvelle. Rapidement, grâce à la force de frappe de Pfizer, les premiers tests ont débuté en avril.

Une fois le produit retenu, un vaccin pris en deux doses espacées de trois semaines, un large essai clinique a commencé en juillet, avec au total plus de 40.000 participants.

Le laboratoire a annoncé cette semaine que, selon des données préliminaires, le vaccin était efficace à 90%.

"C'est sans doute l'avancée médicale la plus importante des 100 dernières années", s'est félicité son patron Albert Bourla lundi sur la chaîne américaine CNBC.

A condition que l'innocuité soit confirmée, Pfizer a prévu de déposer une demande d'autorisation à l'Agence américaine des médicaments (FDA) fin novembre. Il prévoit d'en produire 50 millions de doses d'ici la fin de l'année et 1,3 milliard en 2021.

