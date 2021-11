Pfizer prévoit des recettes annuelles de 36 milliards de dollars pour son vaccin anti-Covid

Des flacons de vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech à Hanoï, au Vietnam, le 12 octobre 2021 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a revu à la hausse mardi ses estimations de recettes annuelles pour le Comirnaty, son vaccin anti-Covid, tablant notamment sur la forte demande en dehors des Etats-Unis.

L’entreprise prévoit désormais d'écouler cette année pour 36 milliards de dollars du sérum qu'il développe en partenariat avec la biotech allemande BioNTech, contre 33,5 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes.

"Plus de 75% de la hausse des recettes liées au Comirnaty au troisième trimestre 2021 vient de pays en dehors des Etats-Unis", a déclaré Albert Bourla, le PDG de Pfizer, cité dans le communiqué des résultats trimestriels du groupe.

"Nous sommes en bonne voie pour parvenir à notre objectif de livrer au moins 2 milliards de doses à des pays à revenus faibles et intermédiaires d'ici à fin 2022", a-t-il ajouté, précisant que la moitié de ces doses serait vendue au gouvernement américain à prix coûtant afin que ce dernier les distribue dans les pays les plus pauvres de la planète.

Sur l'ensemble de l'année, Pfizer envisage la livraison de 2,3 milliards de vaccins dans le monde.

Fin octobre, l'Agence américaine des médicament (FDA) a autorisé le Comirnaty pour les 5-11 ans, ouvrant la voie à une nouvelle grande campagne d'immunisation dans le pays. Un comité d'experts des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) se réunit mardi pour décider s'il recommande ou non le vaccin pour les plus jeunes.

De juillet à septembre, Pfizer a réalisé un chiffre d'affaires de 24,1 milliards de dollars, d'avantage que les 22,7 milliards des dollars attendus par Wall Street. A lui seul, le vaccin a rapporté près de 13 milliards de dollars.

Le bénéfice net du groupe sur cette période est de 8,15 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, le bénéfice est de 1,34 dollar, mieux que les 1,06 dollar anticipés par le marché.

L'action Pfizer grimpait de près de 4% dans les transactions précédant l'ouverture de Wall Street.

