PFAS : huit Etats membres de l'UE réclament une adoption "rapide" de la loi restreignant leur usage

Des militants écologistes brandissent une pancarte "Interdiction des PFAS" lors d’une manifestation contre les polluants éternels près du siège de la Commission européenne à Bruxelles, le 5 mars 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Parmi eux, la France, la Belgique, le Danemark, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège et le Luxembourg.

Plusieurs États membres de l'UE entendent réclamer à la Commission une adoption "rapide" de la loi restreignant l'usage des "polluants éternels" ou PFAS, en cours d'élaboration, selon un document de travail consulté par l' AFP .

"Nous exhortons la Commission à garantir l'efficacité des dernières étapes du processus de restriction, afin de permettre une adoption et une entrée en vigueur rapides" de cette loi, déclarent dans ce document les ministres de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suède et de la Norvège.

Ces États demandent à la Commission de veiller à ce que cette mesure "réponde de manière exhaustive aux défis que les PFAS posent à la société, conformément aux avis scientifiques" de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Cette prise de position intervient alors que la bataille fait rage autour de ce texte attendu début 2027, les industriels tentant d'obtenir des exemptions.

L'ECHA doit rendre public prochainement un avis sur le sujet. Selon une version de travail qui a filtré, dévoilée par le média Politico , l'Agence devrait confirmer qu'elle préconise une large restriction des PFAS, assortie de dérogations ciblées.

Economiser 110 milliards d'euros d'ici 2040

Le texte doit restreindre l'usage de ces molécules omniprésentes dans les objets du quotidien (emballages, cosmétiques, ustensiles de cuisine). De ce fait, elles s'accumulent dans l'environnement et dans le corps humain, avec des effets délétères sur la santé : augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement du fœtus.

"Nous soulignons la nécessité d'une action immédiate pour garantir la sécurité de nos citoyens et offrir de la prévisibilité à notre industrie", indiquent les États signataires. Ils réclament un partage des responsabilités "entre le secteur industriel et les pouvoirs publics" afin de "prévenir les effets néfastes découlant de l'utilisation continue des PFAS".

Les États rappellent qu' un rapport de la Commission avait évalué que s'attaquer aux rejets de PFAS à la source permettrait d'économiser 110 milliards d'euros d'ici 2040 , "alors que le seul traitement des eaux polluées coûterait plus de 1.000 milliards d'euros".

"Nous sommes conscients des défis liés à la vaste portée de la restriction. Toutefois, il est important que le processus décisionnel ne soit pas retardé inutilement", concluent les signataires.