Peut-on s'enthousiasmer devant un match des Bleus de Deschamps ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Adrien Candau et Mathieu Rollinger s'écharpent sur la notion de plaisir devant le jeu proposé par Didier Deschamps, 52 ans aujourd'hui. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Didier super !

La bulle d'air dans le niveau est on ne peut plus objective : cette étagère que vous venez d'installer est parfaitement plate. Pourtant, cela ne se jouait à pas grand-chose pour que l'entreprise soit bancale. Un mur poreux, une planche mal taillée, des équerres de mauvaises factures... Le haut niveau ne pardonne rien, pourtant vous l'avez fait : votre édifice est solide, prêt à supporter le poids des attentes pour les prochaines décennies. Ce genre de petite victoire se solde généralement par une petite bière d'auto-congratulation ou au minimum d'un. N'ayons pas peur des mots : vous vous êtes enthousiasmé de cette petite victoire du quotidien. Après un match d'une équipe dirigée par Didier Deschamps, le sentiment est le même : ce qui est beau n'est pas forcément l'objet en lui-même, mais plutôt sa solidité, son utilité, son efficacité. C'est là toute la question du beau qu'a posé Kant. Pour le philosophe, ce n'est en rien une qualité objective des choses, mais c'est le jugement que nous formons individuellement à son propos. Alors en tant que spectateur du jeu de l'équipe de France, si certains peuvent déplorer le manque de spectaculaire, il faut distinguer ça des émotions que peuvent procurer ces onze Bleus en mouvement, les intéractions entre eux et les objectifs qu'ils arrivent généralement à remplir grâce à l'exigence de leur capitaine de route. Encore une fois : le haut niveau ne pardonne rien.Ce mercredi contre la Croatie, il n'a donc fallu qu'un buste droit de Pogba, une ouverture millimétrée sur le pied gauche de Digne pour offrir un but tout fait à Mbappé pour que l'ensemble prenne de l'épaisseur. Ce qu'il en émane, c'est alors la force mentale de ces gars, moulés dans le modèle DD-98 et éprouvé lors du crash-test 2018 et toujours en vigueur. Ces derniers temps, les hommes ont aussi un peu bougés, quelques nouvelles têtes sont apparues sans que la bâtisse ne soit ébranlée. Cohésion, combativité, compétitivité. Voilà pour les trois C de l'EDF. Le genre de routine qui met sur les rails d'une