Peut-on être licencié à cause d'une vidéo privée postée sur les réseaux sociaux ?

Publier des contenus sur Instagram peut-il nuire professionnellement ? Voici la question que se posent aujourd'hui trois amis accusés de racisme depuis vendredi sur les réseaux sociaux et désormais menacés de licenciement par leurs employeurs. Dans une vidéo, visionnée par plus d'un million de personnes, on voit une jeune femme danser avec le visage grimé en noir et vêtue d'un boubou africain, pendant qu'un homme imite un singe avec un masque de macaque. Le tout sur le son de « Saga Africa », et sous les éclats de rire de la dernière personne.Face à ce « bad buzz » et à un appel à boycott, la société Le Slip français a convoqué ses deux collaborateurs et les a mis à pied à titre conservatoire. L'écurie chinoise de sport automobile DS Techeetah affirme également au Parisien avoir « suspendu » son employée, celle de la danse et du « black face ». Nous souhaitons donner suite à notre communiqué officiel diffusé ce midi. pic.twitter.com/rBddTHn2Ec-- Le Slip Français (@LeSlipFrancais) January 3, 2020 Le droit du travail se trouve de plus en plus confronté à ce type de dossiers à mi-chemin entre sphère privée et sphère professionnelle. On se souvient du cadre de Nocibé suspendu pour ses propos racistes ou encore des journalistes virés dans le cadre de l'affaire de la « Ligue du LOL ».« Ces problématiques sont très techniques et se règlent souvent au cas par cas », relève François Vaccaro, avocat en droit du travail au barreau de Paris. Pour lui, le cas des trois employés accusés de racisme peut déboucher sur « des sanctions, voire à un licenciement, mais a peu de chances d'aboutir sur le terrain disciplinaire ». « Un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise »En principe, en effet, un acte privé ne peut motiver aucune sanction disciplinaire. Et cela qu'il s'agisse d'un blâme ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde. Il existe bien une exception « en cas de ...