Peut-on encore manger du foie gras pour les fêtes ?

Le débat risque d'enflammer les repas de famille lors du réveillon. Peut-on encore manger du foie gras alors que ce produit de fête jugé barbare par les défenseurs des animaux va bientôt être interdit à New York ? Entre le gastronome qui se fait une joie de préparer chaque année son foie gras à l'Armagnac, et l'ado qui refuse catégoriquement d'en avaler la moindre bouchée, il y a tout un nuancier de Français qui culpabilisent désormais en dégustant leur toast.C'est le cas de Florence, une trentenaire parisienne : « Voilà trois ans que je ne voudrais plus consommer de foie gras par égard pour les souffrances engendrées, et voilà trois ans que je continue à en manger sous les moqueries de ma famille ou de mon compagnon », confesse-t-elle. Pourtant, la consommation se porte bien. Et selon un sondage CSA commandé par le Comité interprofessionnel du foie gras (Cifog), près de 8 Français sur dix (77 %) prévoient d'en manger, en terrine ou poêlé, pendant les fêtes.Une vidéo chocLe doute est pourtant monté d'un cran après la publication, le 11 décembre, d'une vidéo sur les maltraitances subies par les canards à gaver. Diffusées par l'association de défense des animaux L214, les images indigestes ont été tournées au domaine de la Peyrousse, en Dordogne dont le foie gras a reçu la médaille d'or au concours général agricole cette année. On y voit notamment des canetons femelles abandonnés dans une benne jusqu'à ce que mort s'ensuive parce qu'on ne conserve que les mâles au foie plus gros et moins innervés. Les tuer est légal à condition de les broyer ou de les gazer immédiatement. L'association a porté plainte pour cette infraction et réclame des « sanctions exemplaires ».« Les membres de L214 sont des marchands de peur, leur stratégie, c'est le sensationnalisme et la théâtralisation pour interdire l'élevage ! » défend la directrice du Cifog, Marie-Pierre Pé, qui met en cause la ...