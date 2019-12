Peugeot, le charme (moins discret) de la bourgeoisie

Après le 3008, son plus gros succès, la firme de Sochaux continue sa montée en gamme aux accents tapageurs. A l'instar du nouveau 2008, petit SUV qui en fait des caisses.

Face à Citroën, trop souvent réduit à la portion congrue, DS qui peine à imposer sa vision du chic français et Opel, toujours en convalescence, Peugeot prend une place prépondérante au sein du groupe PSA. La marque doyenne, au bord du gouffre au milieu des années 2010, est le seul constructeur tricolore à avoir engagé une véritable montée en gamme. Elle y est parvenue en déployant une vision un brin tapageuse de l'automobile bourgeoise. Un cheminement qui a largement inspiré le nouveau 2008.

L'objectif est de bâtir une alternative latine à Volkswagen, le constructeur généraliste européen le plus huppé.

Ce modèle n'avait pas seulement besoin d'être renouvelé ; il fallait aussi le recentrer. La première génération apparue en 2013 n'avait pas tout à fait pris la mesure du phénomène SUV, pourtant déjà manifeste. Elle se présentait comme un break réhaussé plutôt qu'une voiture haute et faisait l'impasse sur les carrosseries bicolores, nouveauté alors très en cour. Le Renault Captur, moins bien fini mais plus déluré avec ses couleurs gaies et son poste de conduite surélevé, avait raflé la mise face au frileux 2008, largement distancé sur le marché européen. Cette fois, Peugeot a corrigé le tir. Pour la firme de Sochaux, il ne fait pas de doute que l'époque est aux voitures aux manières accrocheuses et au langage formel modérément châtié. Dans le prolongement du 3008, son plus gros succès commercial de la décennie, elle s'en remet une nouvelle fois au concept-maison de « l'hyper-expressivité ».

